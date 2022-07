Glovo vai instalar-se num novo escritório em Lisboa. Abre portas no último trimestre

Leia Também Está entregue: Delivery Hero fecha compra da espanhola Glovo

A Glovo vai mudar-se para um novo escritório no centro da capital portuguesa. A empresa "escolheu o Edifício Alexandre Herculano 50, em Lisboa, para estabelecer o seu novo escritório", pode ler-se no comunicado enviado pela companhia espanhola de entregas.A empresa vai ocupar o piso 4 – que compreende um total de mil metros quadrados.A operação teve o apoio da CBRE, que representou o proprietário do imóvel, o Fundo Imotur, gerido pela Interfundos – Sociedade Gestora de Organismo de Investimento Coletivo, S.A. A companhia não avançou detalhes financeiros sobre esta operação.Segundo Joaquín Vazquez, responsável pela Glovo em Portugal, a empresa mais do que duplicou a equipa este ano, o que levou à procura por um novo imóvel. Atualmente a Glovo conta com mais de 100 colaboradores. A mudança deve acontecer no último trimestre deste ano.O Edifício Alexandre Herculano 50 conta com uma área de 11 mil metros quadrados repartidos por 13 pisos. Os pisos 8, 9 e 10 têm ainda terraços com vistas para a cidade de Lisboa e para o rio Tejo.Em maio, a companhia de entregas já tinha informado, através de outro comunicado, que pretendia mudar de escritórios - tanto em Lisboa como no Porto - "de forma a acolher de volta ao escritório a equipa em franco crescimento".Na mesma altura revelou que planeava investir 40 milhões de euros na operação em Portugal já este ano, ao abrigo de um plano que prevê a expansão geográfica dos serviços da empresa de entregas ao domicílio, assim como o aumento do número de colaboradores em 50%.No início deste mês, a Delivery Hero anunciou ter fechado a compr a de aproximadamente 94% das ações da Glovo, ficando como o maior acionista da 'start-up' espanhola de entregas.