Está entregue: Delivery Hero fecha compra da espanhola Glovo

A Delivery Hero anunciou ter fechado a compra de aproximadamente 94% das ações da Glovo, ficando como o maior acionista da 'start-up' espanhola de entregas ao domicílio.



Em comunicado, a Delivery Hero informa ter concluído todos os procedimentos legais para o efeito, ficando a transação apenas dependente de um aumento de capital, prevendo-se que a formalização do negócio tenha lugar nas próximas semanas.



O gigante alemão tem vindo a fazer crescer gradualmente a sua participação no capital da até aqui rival desde 2018.





"Esta parceria representa uma ligação perfeita e estamos muito contentes por receber a Glovo na família da Delivery Hero. Conhecemo-nos, gostamos e confiamos uma na outra há anos. As nossas equipas partilham a mesma visão, mas ainda podemos aprender muito uns com os outros trocando conhecimento e explorando sinergias tanto tecnológicas como operacionais", diz o CEO e cofundador da Delivery Hero, Niklas Östberg.





Também citado na mesma nota, o CEO e cofundador da Glovo, Oscar Pierre, assinala que a "união de forças" com a Delivery Hero vai permitir "acelerar" o desenvolvimento do produto que a 'start-up' espanhola oferece e levá-lo mais longe."Juntos vamos servir uma fatia mais vasta da população nos quatro continentes, com milhões de negócios e estafetas locais a beneficiarem continuamente da nossa plataforma. Estamos muito felizes por finalmente começar a trabalhar juntos e por partilhar conhecimento e tecnologia com outras marcas dentro do grupo", reforçou.Segundo a Delivery Hero, a união das duas plataformas de entregas, atendendo em particular à "forte presença" da Glovo no sul da Europa e na região da EMEA (Europa, Médio Oriente e África), vai elevar a cobertura para 74 países e para um universo de 2,2 mil milhões de pessoas.