Glovo planeia "entregar" 40 milhões de euros em investimento em Portugal este ano

A Glovo planeia investir 40 milhões de euros na operação em Portugal em 2022, ao abrigo de um plano que prevê a expansão geográfica dos serviços da empresa de entregas ao domicílio, assim como o aumento do número de colaboradores em 50%.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a 'startup' espanhola indica que o investimento tem como objetivo "alargar a presença" no país, com a abertura do serviço até 160 localidades.Esse é também o número de colaboradores que a Glovo pretende ter até ao final do ano, com a empresa a prever lançar os procedimentos para recrutar aproximadamente 60 pessoas, estando já fechadas quase metade dessas posições em áreas como vendas ou serviços de marketing.Em paralelo, a Glovo vai também mudar de escritórios - tanto em Lisboa como no Porto - "de forma a acolher de volta ao escritório a equipa em franco crescimento".

"Em 2021, além da expansão a mais de 40 novas cidades e localidades e da introdução de novas categorias, a Glovo registou um forte crescimento ao nível das parcerias - com parceiros como o Boa-Bao, em Lisboa e no Porto, Bira dos Namorados, iStore, Pingo Doce Takeaway, Amanhecer, entre muitos outros", refere a tecnológica.

Atualmente, a Glovo conta com mais de 8.500 parceiros, o que "representa um aumento de 100% ao nível de pedidos da categoria de restaurantes disponíveis, 164% na categoria de mercearias, 187% em lojas e mais 95% na área de saúde e bem-estar".



"Portugal tornou-se, assim, um mercado-chave para a Glovo e está, neste momento, no top 3 em termos de investimento da Glovo", enfatiza a empresa.





"Desde que a Glovo entrou em Portugal que tem vindo a crescer e a afirmar-se enquanto marca de forte proximidade junto dos utilizadores portugueses (...). Este novo investimento, os novos escritórios, a presença em mais cidades e o aumento do número de colaboradores têm sempre como foco principal o objetivo de sermos a aplicação de referência em Portugal e trazer ainda mais conveniência aos utilizadores da Glovo", diz o general manager da Glovo em Portugal, Joaquín Vázquez, citado na mesma nota.



Com sede em Barcelona, a plataforma de entregas encontra-se atualmente em mais de 1.300 cidades espalhadas por 25 países.



A Portugal, a Glovo chegou em 2017, estando atualmente disponível em 90 cidades, incluindo Lisboa, Porto, Coimbra ou Braga.