Governo francês opõe-se a compra do Carrefour por grupo canadiano

O Governo francês opõe-se à compra do Carrefour pela canadiana Alimentation Couche-Tard, disse esta quarta-feira o ministro das Finanças gaulês, Bruno Le Maire.



Em declarações à estação televisiva France 5, Le Maire considerou que a crise pandémica demonstrou a importância do controlo doméstico sobre a cadeia de oferta alimentar. "Deste ponto de vista, a ideia do Carrefour ser comprado por um rival estrangeiro...não sou a favor deste negócio", referiu o ministro.





A Couche-Tard apresentou uma oferta inicial de 20 euro por ação da cadeia de supermercados francesa.Mas, Le Maire sublinhou que as regras de escrutínio do investimento estrangeiro aprovadas durante a pandemia permitem ao Governo bloquear negócios na distribuição alimentar. "A soberania alimentar vem antes de tudo o resto", disse Le Maire.