Fusões chegam ao retalho: Couche-Tard acena com 16 mil milhões à Carrefour

O grupo canadiano tem 12 mil lojas em diferentes partes do mundo, como nos EUA e em vários países europeus, além do Canadá.



As ações da Carrefour dispararam na sessão desta quarta-feira, tendo chegado a valorizar cerca de 10% depois da notícia.

A retalhista Alimentation Couche-Tard fez uma proposta inicial de 16,4 mil milhões de euros para a compra de parte da rival francesa Carrefour, numa tentativa de criar um gigante do retalho a nível mundial, adianta a Bloomberg.Ambas as empresas já confirmaram que estão em negociações, mas que o processo está ainda numa fase muito inicial.Para já, segundo escreve a Bloomberg, a empresa do Canadá avançou com uma proposta de 20 euros por ação, o que equivaleria aos tais 16,4 mil milhões de euros.Este valor representaria um prémio de 29% face ao valor de fecho da sessão na terça-feira.