Couche-Tard desiste de comprar Carrefour

A canadiana Alimentation Couche-Tard encerrou as conversações com a retalhista francesa Carrefour, retirando a oferta de fusão.

A operadora canadiana de lojas de conveniência renunciou à compra - que se previa ser de 20 euros por ação - depois de o governo francês ter dito que se opunha ao negócio.

Leia Também Governo francês opõe-se a compra do Carrefour por grupo canadiano

O fundador e presidente executivo da Couche-Tard já tinha dado ontem a entender ao ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, que não iria lançar a oferta pública de aquisição, referiu o Le Monde citando uma fonte a par do encontro entre ambos na sexta-feira.

Hoje, a Bloomberg e a Reuters confirmam que a canadiana desistiu mesmo da compra.



Em declarações à estação televisiva France 5 na passada quarta-feira, Le Maire considerou que a crise pandémica demonstrou a importância do controlo doméstico sobre a cadeia de oferta alimentar. "Deste ponto de vista, não sou favorável à ideia de a Carrefour ser comprada por um rival estrangeiro", referiu.



Le Maire tinha também sublinhado que as regras de escrutínio do investimento estrangeiro aprovadas durante a pandemia permitiam ao governo bloquear negócios na distribuição alimentar. "A soberania alimentar vem antes de tudo o resto", disse.