Grupo ALDI vai triplicar lojas em Portugal

O grupo alemão ALDI vai quintuplicar o investimento em Portugal para aumentar o número de lojas, disse a diretora de Marketing da empresa, Rita Agostinho, em entrevista ao Jornal Económico. O objetivo é passar das atuais 68 unidades para mais de 200, em menos de cinco anos.





"É nosso objetivo reforçar a nossa presença em todo o país, procurando chegar a regiões onde ainda não estamos representados e reforçando aquelas onde já estamos", sustentou a responsável da ALDI que marca presença em Portugal há 13 anos, sem revelar, contudo, números do investimento.





O reforço da aposta do grupo ALDI acontece numa altura em que a Mercadona se prepara para entrar no mercado português. Aliás, como relembra o Jornal Económico, o plano de expansão da ALDI arrancou no final de 2017 em particular na região Norte, precisamente onde a Mercadona vai apostar.





"Pretendemos ter uma cobertura homogénea, por todo o país e estar cada vez mais perto dos nossos clientes", sublinhou Rita Agostinho.