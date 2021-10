Ibersol abre mais cinco Taco Bell e cria 100 empregos ainda em 2021

A famosa marca de "inspiração mexicana e ambiente californiano" Taco Bell, que entrou no final de 2019 em Portugal, vai praticamente duplicar, no final deste ano, o seu número de restaurantes no nosso país.

Representada em Portugal pelo grupo Ibersol, a empresa que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut, a Taco Bell inaugura este mês dois novos restaurantes, o primeiro localizado no "shopping" Glicínias Plaza, em Aveiro, e o segundo no centro comercial Ubbo, na Amadora.

Seguem-se as aberturas, até ao final deste ano, nos algarvios AlgarveShopping e Aqua Portimão e no gaiense GaiaShopping.

No final de 2021, a Taco Bell passará, assim, a contar com onze restaurantes em Portugal - quatro no Grande Porto, dois em Lisboa, dois no Algarve, um em Aveiro, um na Amadora e um em Almada.

"Com estas novas unidades e até ao final do ano a Taco Bell irá criar mais de 100 novos postos de trabalho", realça a Ibersol, em comunicado.

"A Taco Bell é uma marca de emoções, uma marca muito jovem e com um espírito de ‘food club e, dada a sua aceitação, queremos alargar esta comunidade de fans às principais cidades portuguesas", adianta João Falcão, diretor de marketing do grupo Ibersol.

Detida pela Yum! Brands, que é também proprietária das cadeias KFC ou Pizza Hut, a Taco Bell tem mais de 7.400 restaurantes em todo o mundo e fatura cerca de nove mil milhões de dólares (7.,8 mil milhões de euros), prevendo chegar ao final do próximo ano com nove mil unidades e vendas de 15 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros).

Fora dos Estados Unidos, a Taco Bell tem mais de 425 restaurantes em 27 mercados e tem como objetivo chegar aos mil no próximo ano.