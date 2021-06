Pizza Hut e Burger King vão montar em Portugal 170 Silence produzidas em Barcelona

A pegada ecológica do grupo Ibersol deverá levar um corte de mais 500 mil quilos de emissões de CO2 e 400 mil litros de combustível gastos anualmente com o recurso à utilização massiva de motas elétricas no serviço de "delivery" de duas das suas principais marcas, segundo a calculadora "verde" do maior grupo português de restauração.

O grupo de António Pinto de Sousa e Alberto Teixeira estabeleceu uma parceria com a Frog Rental Services, marca do grupo Best4u, especialista em soluções de renting e de veículos exclusivamente elétricos, para a utilização de 170 motos elétricas no serviço de "delivery" das marcas Burger King e Pizza Hut.

"As motos elétricas da Frog, da marca Silence, são concebidas e produzidas na Europa (Barcelona) e apresentam a maior autonomia do mercado, sendo por isso as mais fiáveis. Projetadas especialmente para ‘delivery’ e ‘sharing’, estas motos permitem aguentar todas as exigências das cidades, evitando ruído e poluição", garante a Ibersol, em comunicado.

Manifestando-se "empenhado numa visão de economia circular, que promova o crescimento económico e a diminuição do consumo de recursos", o grupo Ibersol afiança que "tem colocado em prática várias medidas que permitam identificar soluções em que a mobilidade elétrica surge, através desta parceria".

A Ibersol encerrou o primeiro trimestre deste ano com prejuízos de 15,72 milhões de euros, um agravamento de 6,7 milhões (ou 75,05%) face às perdas de 8,98 milhões de euros registadas nos primeiros três meses de 2020, enquanto a faturação ascendeu, no mesmo período, a 55,7 milhões de euros, uma quebra de 41,4% face ao primeiro trimestre do ano passado (95 milhões de euros).

"No início do primeiro trimestre de 2021 foi decretado um novo confinamento, do que resultou um novo período de encerramento dos restaurantes e limitações à prestação de serviços de delivery, take away e drive-thru, permanecendo a 31 de março encerrados cerca de 25% do total dos restaurantes operados pela Ibersol", refere a empresa no seu comunicado das contas divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores mobiliários (CMVM), na semana passada.