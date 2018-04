marcas como Pizza Hut, KFC e Burger King em Portugal, atingiu os 448,3 milhões de euros, um crescimento de 66% face a 2016. A empresa diz em comunicado que eliminando o efeito da incorporação do EOG (Eat Out Group), o crescimento de vendas seria de 15,9%.





O investimento corrente ascendeu a 33,5 milhões de euros, sendo 10,2 milhões para remodelações.O volume de negócios da empresa, que gereO EBITDA de 65,3 milhões em 2017 representa uma subida homóloga de 38,6%.A dívida líquida reduziu-se, diz a empresa, 26,4 milhões para 83,4 milhões de euros.A Ibersol terminou o ano com 502 restaurantes próprios – sendo 315 unidades em Portugal, 177 em Espanha e 10 em Angola – e 144 franchisados.Sobre as perspectivas do ano, a empresa acredita que Portugal manterá a tendência de vendas do último trimestre de 2017, mas em Espanha "os crescimentos serão mais moderados"."Ao nível de aberturas, procuraremos manter a cadência do plano de expansão dos anos transactos", acrescenta ainda a Ibersol, lembrando que no primeiro semestre vai realizar-se o leilão para atribuir concessões de restaurantes no aeroporto de Málaga e que vai realizar-se a transferência das operações de restauração no de Barcelona, no qual em Fevereiro a sua marca Pansfood ficou com quatro lotes, "pelo que continuaremos a ser o maior operador de restauração neste aeroporto".