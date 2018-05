Ibersol quer investir 46 milhões e criar 933 empregos

O grupo português de restauração pretende abrir mais 26 unidades Burger King, três Pizza Hut e sete “drive thru” KFC, e inaugura no dia 21 de Maio uma nova unidade de produção alimentar da sua subsidiária Ibergourmet, em Vila do Conde.

A Ibersol pretende abrir em Portugal mais 26 restaurantes Burger King, três Pizza Hut e sete espaços "drive thru" KFC.

A Ibersol tem marcada para a próxima segunda-feira, 21 de Maio, a inauguração da unidade de produção alimentar da Ibergourmet, em Vila do Conde, numa cerimónia em que serão assinados com o Estado dois contratos de concessão de benefícios a empresas do grupo relativos a um investimento agregado de 42,5 milhões de euros e a criação de 926 postos de trabalho, revelou ao Negócios fonte oficial do grupo.

Acresce o investimento de 3,4 milhões de euros na nova unidade da Ibergourmet, outra empresa do grupo, que facturou 2,7 milhões de euros no ano passado, tem 14 trabalhadores e vai criar mais sete empregos.

O maior investimento, estimado em 32 milhões de euros, será realizado pela sua subsidiária Iberking na abertura de 26 restaurantes da insígnia Burger King, prevendo a criação de 676 postos de trabalho A Iberking, que facturou 64,4 milhões de euros em 2017, explora actualmente 69 restaurantes desta marca e emprega 802 pessoas.

Também será assinado um contrato de concessão de incentivos a outra subsidiária da Ibersol, a Iberusa, que visa apoiar a abertura de mais três restaurantes Pizza Hut e criação de sete espaços "drive thru" da marca KFC. O investimento em causa ronda os 10,5 milhões de euros e a criação de 250 empregos. A Iberusa, que emprega 1.662 pessoas, fechou o último exercício com vendas de 81,9 milhões de euros, adiantou ao Negócios a mesma fonte oficial da Ibersol.

Mais de 640 restaurantes, vendas de 450 milhões e lucros de 31 milhões

O grupo Ibersol opera já mais de 640 unidades em Portugal, Espanha e Angola, entre restaurantes próprios (80%) e franquiados.

No mercado nacional detém mais de 300 unidades distribuídas por Pizza Hut, Burguer King, Pans, KFC, Pasta Caffé, Ò Kilo, Mit, Roulotte, Quiosques, Cafetarias, Catering e outras concessões.

Em Espanha, mercado onde adquiriu o Eat Out Group (EOG), em Outubro de 2016, ultrapassou já os 315 restaurantes, distribuídos pelas insígnias Pizza Movil, Pizza Hut, Burger King, Pans, Ribs, FresCo e outras concessões.

Já em território angolano opera 10 restaurantes, dos quais 9 KFC e um Pizza Hut, enquanto em Itália explora oito restaurantes Pans através de um franquiado.

Relativamente à Pizza Hut, recorde-se que, se semana passada, a marca norte-americana estabeleceu uma aliança estratégica com a espanhola Telepizza para acelerar o crescimento em Portugal, Espanha, Andorra e Suíça, assim como na América Latina, excluindo o Brasil, e nas Caraíbas.

"A Ibersol tem vários contratos, de diferentes durações, para operar as unidades Pizza Hut em Portugal", os quais "não são afectados" pelo acordo entre as duas multinacionais, "pelo que a Ibersol continuará a operar estas unidades", afiançou então, em declarações ao Negócios, António Pinto de Sousa, que co-lidera a Ibersol com Alberto Teixeira.

O grupo português de restauração opera actualmente 92 restaurantes Pizza Hut em Portugal.

A Ibersol fechou o último exercício com lucros de 31,2 milhões de euros, mais 34,1% do que no ano anterior. A facturação, com a incorporação da EOG (Eat Out Group), subiu 66% para 448,3 milhões de euros.

A cerimónia de inauguração da nova unidade de produção da Ibergourmet, no dia 21, em Vila do Conde, contará com as presenças do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.