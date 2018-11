Ikea cria 11.500 postos de trabalho em todo o mundo até 2020

O grupo Ingka anunciou que está a reorganizar o Ikea, transformando a sua estrutura para "um maior foco na criação de valor para os clientes", revela o comunicado emitido esta quarta-feira, 21 de Novembro.

"Como resultado, nos próximos dois anos serão criados 11.500 novos postos de trabalho mundialmente, através da abertura de 30 novos pontos de contacto Ikea, investimentos na sua rede e nas capacidades digitais", adianta o mesmo documento.

"Ao mesmo tempo, 7.500 postos de trabalho podem tornar-se redundantes, numa população total de 160.00 funcionários, principalmente nas funções gerais e nos escritórios de 30 mercados", acrescenta o comunicado.



Ainda assim, não é certo que as pessoas que ocupem estas funções saiam da empresa, poderão eventualmente vir a desempenhar outros cargos.





O Ikea não revela pormenores do plano no que toca a países.

Em Portugal, tem cinco lojas (Alfragide, Braga, Loures, Matosinhos e Loulé) e 2.500 trabalhadores.

O presidente executivo do Ingka salienta, citado no comunicado, que o retalho está a observar mudanças "numa escala e a um ritmo nunca antes visto", numa altura em que o "comportamento dos clientes está a mudar rapidamente". E é, neste contexto, que o Ikea está a preparar investimentos, com o objectivo de acompanhar a evolução do mercado.