Ikea vai testar na Suíça aluguer de mobiliário

A Ikea vai iniciar na Suíça uma experiência-piloto de aluguer de mobiliário, noticia esta segunda-feira o Financial Times. O retalhista de móveis sueco pretende expandir as suas áreas de negócio.

A experiência na Suíça vai começar ainda este mês, refere o jornal.

"Iremos trabalhar com parceiros para que as pessoas e empresas possam alugar a mobília. Quando o período de aluguer terminar, o cliente devolve a mobília e pode alugar outros produtos", disse Torbjorn Loof, CEO da Inter Ikea, a dona da marca Ikea.

"Em vez de deitarmos fora essa mobília, podemos recuperá-la e vendê-la, prolongando o ciclo de vida dos nossos produtos", acrescentou o responsável.

Loof indicou que, de início, as empresas serão os clientes-alvo, podendo alugar mobiliário de escritório.

Esta experiência faz parte da estratégia da Ikea para desenvolver um modelo de negócio circular, reutilizando os produtos, referiu o responsável, frisando que a empresa pretende reduzir a sua pegada ecológica em 15% até 2030.