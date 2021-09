in-Store Media investe 15 milhões para crescer incluindo em Portugal

A in-Store Media Group anunciou que fechou dez contratos para o desenvolvimento de meios publicitários no ponto de venda. A lista de investimentos, que totalizam os 15 milhões de euros, inclui Portugal e o grupo espera gerar um retorno de 20 milhões de euros ao ano.



"Estes novos acordos vão permitir alcançar os objetivos do plano estratégico da empresa, ao trazerem um volume de negócios incremental de 20 milhões de euros por ano, elevando assim a receita de 2022 para cerca de 90 milhões de euros", um "valor recorde em mais de 20 anos de história", refere o grupo, num comunicado enviado esta quarta-feira às redações.





Depois de ter registado um aumento de 14% nas receitas no primeiro semestre, a expectativa do in-Store Media Group é a de fechar o ano com um volume de negócios acima dos 70 milhões de euros, ultrapassando a marca alcançada em 2019.





A lista dos novos contratos inclui o celebrado com a rede Alcampo/Auchan, aplicável aos mercados espanhol e português, que "representa a primeira colaboração de ambas as empresas e permitirá a implementação de circuitos de comunicação digitalizados nos pontos de venda da cadeia nestes países".





O In-Store Media Group, com presença em nove países, tem 196 trabalhadores e é responsável pela gestão de 330 centros comerciais, 1.500 hipermercados, 5.821 supermercados, 57 farmácias e 92 departamentos em todo o mundo.