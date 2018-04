Intermarché e Dia deixam de ter compras conjuntas em Portugal

Em 2015, os dois grupos de distribuição franceses anunciaram a criação de uma central de compras conjunta, à qual deram a designação de Cindia.



Agora, três anos depois desfazem a parceria em Portugal, o que, no entanto, o Intermarché garante que não terá impacto na base logística de Alcanena. A empresa tem mais duas bases logísticas, em Paços de Ferreira e Cantanhede.

"O Intermarché cessa a sua aliança de compra com o Grupo Dia Portugal", diz a empresa em comunicado, acrescentando que "a actividade da central de compras, criada em Maio de 2015, irá cessar nos próximos meses". Fonte da empresa explica que são questões processuais que têm de ser resolvidas.



Esta estratégia segue-se à decisão, internacional, que o grupo Intermarché tomou de cessar "por mútuo acordo" a aliança de compras com o grupo francês Casino, que, por seu lado, decidiu alinhar neste processo de aquisição de produtos com a Auchan.



O Intermarché explica que está a tomar esta decisão por "pretender redefinir os seus objectivos estratégicos em termos de compras". Não foi revelado o que pretende a empresa fazer.





O Intermarché tem 245 lojas em Portugal. O grupo Dia detém em Portugal 650 lojas da insígnia Minipreço, tendo em 2017 facturado 853 milhões de euros.





Quando em 2015 anunciaram a ligação, as empresas referiam que a Cindia ficava "mandatada para negociar em exclusivo com os maiores fornecedores de produtos de marcas nacionais e internacionais", mas ficando de fora "os produtos frescos tradicionais de origem agrícola e os produtos da pesca" e "negociações com PME [pequenas e médias empresas]".