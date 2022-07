Intermarché investe 2,8 milhões de euros em nova loja em Miranda do Douro

O Intermarché inaugura, esta quinta-feira, uma loja em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, num investimento na ordem dos 2,8 milhões de euros.



Em comunicado, enviado às redações, a insígnia do Grupo os Mosqueteiros indica que a abertura do novo espaço, com uma área de 900 metros quadrados, irá permitir criar 30 postos de trabalho.



Esta é a terceira abertura desde o início do ano.





Em Portugal há 30 anos, o Intermarché conta com 261 pontos de venda espalhados pelos 18 distritos do país.