Intermarché investe 4 milhões em nova loja em Paços de Ferreira

O Intermarché inaugurou, esta quarta-feira, uma loja em Freamunde, em Paços de Ferreira, num investimento de 4 milhões de euros.O novo ponto de venda da insígnia do grupo Os Mosqueteiros, com uma área de 1.300 metros quadrados, vai criar 40 postos de trabalho. Ao público em geral, a loja abre na quinta-feira, indica o Intermarché, num comunicado enviado às redações.Esta abertura constitui "mais uma etapa na estratégia de expansão do grupo Os Mosqueteiros", diz, na mesma nota, Torcato Fernandes, aderente da nova loja, responsável também pelo Intermarché de Paços de Ferreira, o Intermarché de Mesão Frio Guimarães (distrito de Braga) e o Intermarché de Lordelo (município de Paredes).Só no concelho de Paços de Ferreira, o grupo emprega mais de 2.000 pessoas, direta e indiretamente, na base logística da região e no mercado dos Mosqueteiros do concelho, que conta a presença das três insígnias - Intermarché, Bricomarché e Roady.Em Portugal há 30 anos, o Intermarché conta com 261 pontos de venda espalhados pelos 18 distritos do país.