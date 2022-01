Intermarché investe 2,5 milhões de euros em nova loja em Portalegre

O Intermarché chega, esta quinta-feira, a Alter do Chão, no distrito de Portalegre, com um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros numa nova loja.Em comunicado, enviado às redações, a insígnia do Grupo os Mosqueteiros indica que a abertura do novo espaço, com uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados, irá permitir criar 29 postos de trabalho.A 259.ª loja do grupo em Portugal vai funcionar de segunda a sábado, das 09h00 às 20h00, e aos domingos e feriados das 9h00 às 19h30, contando com serviços complementares, como cafetaria e pastelaria, take-away, posto de combustível, ATM, gás e, em breve, uma lavandaria self-service.