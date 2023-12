Intermarché investe 6 milhões em loja na Murtosa e cria 50 empregos

O Intermarché inaugurou, esta quinta-feira, uma loja na Murtosa, fruto de um investimento de seis milhões de euros e que vai permitir a criação de 50 empregos.Com uma área superior a 1.500 metros quadrados será a maior unidade de uma cadeia de distribuição com presença no concelho, refere a insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, num comunicado enviado às redações."A inauguração deste ponto de venda marca um novo capítulo na estratégia de crescimento do Grupo Os Mosqueteiros e do Intermarché, da qual muito me orgulho de fazer parte, e também da Murtosa, onde ainda não existia um supermercado com esta dimensão. Pretendemos oferecer um serviço de excelência, com a garantia de produtos de qualidade e a preços acessíveis, impulsionando a economia local e criando oportunidades de emprego", diz Ronan Simon, aderente da nova loja Intermarché.O Intermarché tem presença há mais de 30 anos em Portugal, contando atualmente com 265 pontos de venda, espalhados por mais de 180 concelhos, nos 18 distritos do país.Dados da consultora Kantar relativos às quotas de mercado nos chamados produtos de grande consumo (FMCG, na sigla inglesa) no terceiro trimestre deste ano, facultados ao Negócios, indicam quea seguir ao Lidl (13%), Jerónimo Martins (21,1%) e Sonae (27%).