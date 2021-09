Jantar num restaurante com estrelas Michelin? Portugal é o quinto país mais barato para o fazer

Quem procura uma experiência gastronómica num restaurante com duas ou três estrelas Michelin, encontra em Portugal o quinto menu mais acessível do mundo. É o que revela um ranking elaborado pela revista especializada Chef’s Pencil.





Para cozinhar a lista, analisou o menu de 450 restaurantes do último guia Michelin e usou como base o menu de degustação de topo (como oito a doze pratos). Em média, o menu custa 252 dólares nos restaurantes com duas estrelas, mas escala para os 357 dólares nos de três.





Com um preço médio de 217 dólares (185 euros), Portugal oferece o quinto menu mais barato do mundo, a seguir a Taiwan e à Coreia do Sul (ambos com 213 dólares), à Irlanda (212) e à Tailândia (173 dólares), figurando como o segundo mais em conta da Europa se cingirmos o ranking ao velho continente.





Em sentido inverso, Dinamarca (404 dólares), Singapura (364 dólares) e Suécia (327 dólares) ocupam o pódio dos restaurantes com duas ou três estrelas Michelin com o menu de degustação mais caro. Portugal conta atualmente com sete restaurantes com duas estrelas, não dispondo de nenhum espaço com três.