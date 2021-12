Jerónimo Martins anuncia aumentos salariais na ordem dos 8% para trabalhadores na Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Biedronka, a cadeia de retalho da Jerónimo Martins na Polónia, anunciou, esta terça-feira, atualizações salariais na ordem de 8% para os 60 mil colaboradores ao serviço das suas lojas e centros de distribuição.





Em comunicado, a empresa, que representa a maior fatia do negócio do grupo liderado por Pedro Soares dos Santos, indica que os aumentos salariais, que produzem efeitos no próximo dia 1 de janeiro, oscilam entre 200 e 240 zlotys (entre 43,3 e 51,9 euros, ao câmbio atual), dependendo da experiência, funções e cargo.





Com a medida, o grupo, que detém o Pingo Doce, estima desembolsar mais de 142 milhões de zlotys por ano, ou seja, o equivalente a 30,7 milhões de euros.