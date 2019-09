Jerónimo Martins avança com queixa a Bruxelas para não pagar 20 milhões

O grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce e do Recheio, avançou com uma queixa à Comissão Europeia a contestar o pagamento da taxa de segurança alimentar, criada em 2012 por Assunção Cristas. A informação, avançada pelo Público, consta do relatório e contas do primeiro semestre do grupo de distribuição.





Contactada pelo Público, fonte oficial da empresa confirmou a informação: "A queixa foi apresentada em junho deste ano junto da Comissão Europeia e está pendente".