Jerónimo Martins bate recorde de vendas em 2023 e supera 30 mil milhões

a inflação alimentar foi de 10% em 2023, tendo diminuído ao longo do ano e atingido 3% no quarto trimeste.





"O contexto de consumo permaneceu débil, com o rendimento real das famílias exposto a pressões decorrentes da persistência de preços elevados e do aumento das taxas de juro", aponta o grupo.





A dinâmica do turismo em Portugal acabou por ser o principal motor de crescimento no segmento de Cash & Carry. As vendas do Recheio cresceram 15,1% para 1,3 mil milhões de euros - com um LFL de 14,1%. As receitas do Pingo Doce seguiram o mesmo trajeto ascendente, com um crescimento de 7,9% para 4,9 mil milhões de euros, com um LFL de 7,7% (excluindo combustível).

No mesmo comunicado, o grupo começa por destacar que na Polónia a inflação alimentar reduziu-se consistentemente ao longo de 2023 registando um valor médio no ano de 15,1%, e de 7,1% no último trimestre.





Face a este cenário, "o comportamento do consumidor, que se tornou mais cauteloso no final de 2022 em resultado da elevada inflação registada, revelou-se, em 2023, progressivamente mais sensível ao fator preço e com elevada orientação para as promoções". Ainda assim, a Biedronka " manteve uma forte dinâmica comercial ao longo de todo o ano", tendo mesmo ultrapassado o "desempenho do mercado e ganhou quota, mesmo quando a intensidade concorrencial aumentou".



No exercício de 2023, as vendas em moeda local cresceram 18,2%, com um LFL de 14,2%. Em euros, as vendas atingiram os 21,5 mil milhões, mais 22,3% do que em 2022.







As vendas online - foco da aposta no crescimento desta insígnia - aumentaram 47,5%, representando cerca de 17% das vendas totais do ano.