KFC “abre asas” com cinco novos restaurantes do Porto a Portimão

Campo 24 de Agosto, Circunvalação (Hospital de São João) e Ermesinde, no Grande Porto; W Shopping, em Santarém; e Centro Comercial Aqua Portimão. Desde o arranque do ano, a KFC já inaugurou cinco restaurantes, criando 129 postos de trabalho nestas localizações.

Ao todo, a marca de "fast food" chega aos 32 restaurantes no país. Numa nota de imprensa enviada ao Negócios, o grupo Ibersol sublinha que "estas novas aberturas vêm demonstrar a força da KFC, que assume cada vez mais a sua implantação nacional e ganha maior preferência entre os consumidores portugueses".

Estas inaugurações seguem a tendência de complementar a presença nos centros comerciais com a abertura de cada vez mais lojas de rua, uma vez que a margem para crescer em "shoppings" é curta e condiciona também a oferta de outros serviços, como horários alargados, "drive-thru" [comprar a refeição sem sair do carro] ou parque infantil.

Por outro lado, a cadeia de restauração está a apostar na entrega de refeições ("delivery") operada através das plataformas Apps Glovo, Uber Eats e SendEat, com o objetivo de "garantir maior proximidade e conveniência". Açores, Barreiro, Montijo, Guimarães, Sintra, Albufeira, Matosinhos, Santarém e Portimão são algumas das mais recentes zonas cobertas por este serviço.

A autoproclamada líder mundial na venda de pedaços inteiros e sanduíches de frango está presente em Portugal desde 1996 e está a cargo do grupo nortenho liderado por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, comprado à Sonae há mais de duas décadas.

Taco Bell entra no menu

Cotada em bolsa desde 1997, a Ibersol é uma das maiores empresas do setor da restauração a nível ibérico - em outubro de 2016 adquiriu o Eat Out Group (EOG) no país vizinho -, explorando nos dois países várias concessões, como Pizza Hut ou Burger King, entre outras marcas próprias e franquiadas. A famosa Taco Bell acaba de entrar no portefólio, com presença já no NorteShopping e no Almada Fórum.

Fora da Península Ibérica, na Itália e Marrocos possui restaurantes Pans no modelo de franquia; e em Angola, onde está também com a Pizza Hut, abriu em 2012 o primeiro KFC e opera agora oito em Luanda e um em Benguela. A nível global, o grupo empresa atualmente cerca de dez mil pessoas.

Nos primeiros nove meses do ano passado, a Ibersol registou 17,5 milhões de euros de lucro, excluindo a regra contabilística IFRS 16, o que representou uma quebra homóloga de 26,7%. No mesmo período, os proveitos operacionais subiram cerca de 6%, para 363 milhões de euros.