Porto premeia ex-futebolista que "comeu" Ibersol à Sonae

Alberto Teixeira, copresidente do grupo Ibersol, vai receber o Prémio Carreira 2019, a distinção máxima atribuída anualmente pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) a um diplomado que se tenha destacado pela carreira profissional e percurso cívico, e assim contribuído para afirmar esta escola como "instituição de excelência" no ensino e na investigação em Economia e Gestão.

Antigo defesa central do FC Porto e do Boavista FC, com três Taças de Portugal no currículo desportivo e um lugar na história do futebol nacional por ter apresentado José Maria Pedroto a Pinto da Costa, licenciou-se em Economia pela FEP em 1975 e trabalhou quase duas décadas no grupo Sonae – na Indústria (Portugal e Espanha), na Distribuição e na "holding" –, a quem viria a comprar a Ibersol em 1997, em conjunto com o sócio e amigo António Pinto de Sousa.

Em declarações ao Negócios, o diretor da FEP, José Varejão, destacou a decisão "por unanimidade" tomada pelo júri relativamente ao galardão deste ano. "Pela sua carreira empresarial longa e consolidada, Alberto Teixeira personifica o exemplo de um líder completo que soube desenvolver uma carreira de sucesso exercendo funções de topo, primeiro no grupo Sonae e atualmente no grupo Ibersol", acrescentou.

Cotado em bolsa desde 1997, o grupo nortenho é um dos maiores do setor da restauração na Península Ibérica, explorando nos dois países (além da presença em Angola) insígnias como a Pizza Hut, Burger King, KFC ou Pans & Company, entre outras marcas próprias e franquiadas. No ano passado, os lucros caíram 20% e faturou 450 milhões de euros, empregando cerca de dez mil pessoas nestes três países.

Na listagem dos ex-estudantes que a faculdade portuense já distinguiu com o Prémio Carreira, que foi atribuído pela primeira vez em 2011, estão os nomes de Daniel Bessa, Rui Rio, Elisa Ferreira, Manuel Oliveira Marques (a titulo póstumo), Miguel Cadilhe, Francisco Olazabal, Fernando Teixeira dos Santos e Ricardo Fonseca. O galardão de 2019 vai ser entregue esta terça-feira, 28 de maio, às 17:30, durante o Dia da Faculdade.