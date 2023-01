Le Coq Sportif fechou 2022 com faturação de 1,7 milhões em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Le Coq Sportif fechou 2022 com um crescimento de 18,7% na Península Ibérica. A marca francesa de calçado e vestuário desportivo terminou o ano com uma faturação de 8,9 milhões de euros em Espanha e Portugal, dos quais 19% em solo português, o que corresponde a 1,7 milhões.O segmento do calçado, disserepresentou 65% das vendas totais da marca, o que se traduz num crescimento face a 2021, em que a percentagem se fixou nos 55%, tendo o têxtil representado 30% das vendas e os acessórios o restante.

A travar uma faturação mais elevada estiveram problemas de abastecimento, na sequência da guerra na Ucrânia. No mercado luso, afirmou o responsável, "2022 voltou a ser um ano complicado, devido a diversos problemas derivados da pandemia de covid-19", uma vez que esta "levou ao desaparecimento de um grande número de estabelecimentos".

Sobre 2023, Lluís Pruñonosa colocou como objetivo uma faturação de 11,5 milhões no conjunto dos dois países, acima da registada em 2019, antes do início da pandemia. Entre os objetivos está também a recuperação do segmento Teamsport.