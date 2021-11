Lidl vai investir 100 milhões e criar 150 empregos com expansão à Madeira em 2023

Depois de ter entrado em Portugal há mais de um quarto século, o Lidl prepara-se para ir à conquista da Madeira, investindo 100 milhões de euros na expansão da operação. A abertura das primeiras três lojas no arquipélago, prevista para 2023, deve gerar cerca de 150 postos de trabalhos.





Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, o Lidl Portugal sublinha que, em linha com o objetivo de "dinamizar a economia local", além do recrutamento de colaboradores, há também uma aposta no estabelecimento de parcerias com fornecedores madeirenses, estando as compras a estes, comerciais e de serviços, avaliadas em aproximadamente 20 milhões de euros.





Com a sustentabilidade como "um dos principais focos", as lojas a abrir na Madeira não só vão estar equipadas com painéis fotovoltaicos, como vão disponibilizar postos de carregamento elétrico. Totalmente elétrica será também a frota automóvel ao serviço da retalhista.





"Para a Madeira será muito importante este investimento de 100 milhões de euros e 150 postos de trabalho, em 2023, com a dinamização da economia e a perfeita articulação entre a sua atividade e os nossos produtores locais e empresários, beneficiando sempre, obviamente, o consumidor", afirmou o presidente do governo regional da Madeira, citado na mesma nota.





Em paralelo, "o Lidl traz ainda a vantagem da possibilidade de introdução de produtos madeirenses na sua rede internacional", sublinhou Miguel Albuquerque.