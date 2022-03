Loja lisboeta com 117 anos chega ao Norte no dia 23

Nascida em 1905 na esquina do Rossio com a Rua Augusta, em Lisboa, durante muito tempo vendeu apenas meias e espartilhos, daí o nome de Loja das Meias, tendo sido a primeira a instalar um elevador, duas décadas depois.

O espaço foi-se expandindo e passou a vender perfumes, acessórios (carteiras, cintos e bijuteria) e roupa de senhora por medida, tendo-se convertido num pronto-a-vestir direcionado ao público feminino e masculino, que se mantém nas mãos da mesma família há já cinco gerações.

Em 1971, a Loja das Meias abria a sua segunda loja, na Rua Castilho, tendo em 1985 ocupado um espaço no centro comercial Amoreiras. Uma década mais tarde, instalou-se em Cascais.





Vendida a da Baixa lisboeta em 2007, viria a mudar-se, em 2016, da Rua Castilho para a Avenida da Liberdade, onde ocupou o número 254, que antes pertenceu à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

23 de março de 2022: dentro de pouco mais de duas semanas, a Loja das Meias, que tem acompanhado as várias fases do comércio da capital, chega ao Norte do país, instalando-se num espaço com 360 metros quadrados na zona de luxo Galleria do NorteShopping, em Matosinhos.

"A nova loja representa o maior desafio da marca desde a abertura da ‘flagship store’ da Avenida da Liberdade, numa época particularmente desafiante, após dois anos de pandemia, que tiveram um forte impacto na indústria da moda", enfatiza a Loja das Meias, em comunicado.

"Inspirado nos socalcos do Douro, nas suas cores e luz e no que de melhor a região tem para oferecer", o espaço do NorteShopping foi projetado pelo gabinete de arquitetos G4 e "pretende destacar-se por ser um local de referência na apresentação das últimas tendências de moda".

"Tratando-se de uma área de luxo — o Galleria —, achámos que seria o local ideal para abrirmos a nossa primeira loja no Norte de Portugal. Há muitos anos que temos clientes do Norte que visitam as nossas lojas em Lisboa e Cascais, e agora poderão com todo o conforto ter um acesso mais direto à nossa oferta", afirma Pedro Miguel Costa, diretor-geral da empresa.

A do Galleria vai ter algumas das marcas "premium" da Loja das Meias, como a Alice & Olivia, Chiara Ferragni, Kenzo, Marc Jacobs, Ganni, Nº21,Paul Smith ou See by Chloe.

"Com uma forte componente digital, uma das grandes novidades é a existência de um ecrã tátil com ligação direta ao ‘e-commerce’, que vai permitir aos clientes, não só ter acesso às marcas disponíveis na loja do Norteshopping, como às restantes marcas de luxo, à venda nas lojas de Lisboa e Cascais", realça a Loja das Meias.