Lojas vão ter regras mais apertadas para promoções

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As práticas comerciais como saldos ou promoções vão atender a novas regras. A partir de 28 de maio de 2022, o retalho vai ser obrigado a afixar o preço mais baixo praticado nos 30 dias anteriores, independentemente do meio de comunicação, em vez de se circunscrever à divulgação da percentagem de desconto, “de modo a proporcionar um maior esclarecimento dos consumidores”. É o que resulta do decreto-lei, publicado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...