Lojistas apelam a repartição de sacrifícios com os proprietários

A Associação de Marcas de Retalho (AMRR) e de Restauração defende que, face às novas medidas de contenção em Lisboa anunciadas pelo Governo, torna-se urgente pensar em legislação que apoie os lojistas, no sentido de repartirem custos com os proprietários.

"É urgente haver legislação que regule as rendas, em particular dos Centros Comerciais, sob pena de virmos a assistir a um desastre económico no retalho, com fechos de lojas e muito desemprego", defende o presidente da AMRR, Miguel Pina Martins (na foto), numa nota à imprensa na qual apela a "uma justa repartição de sacríficos entre os proprietários e os lojistas".



Esta comunicação surge na sequência do anúncio do Governo, que dá conta que vai voltar a impor regras mais apertadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, sobretudo nas 15 freguesias mais afetadas pela pandemia da covid-19, que entram em vigor já à meia-noite: os ajuntamentos voltam a estar limitados a 10 pessoas e todos os estabelecimentos, à exceção dos restaurantes, ficam com horários limitados até às 20 horas.