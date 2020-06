Lojistas de centros comerciais vão ter benefícios de 305 milhões

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais já fez as contas aos apoios que os seus associados vão conceder este ano aos lojistas. No total, as lojas vão beneficiar de ajudas no valor de 305 milhões de euros, que incluem "descontos, incentivos aos lojistas, reduções de custos de operação e o regime excecional de mora das rendas, que permite diferir o pagamento destas mensalidades para 2021 e 2022", revelou esta sexta-feira a APCC, em comunicado enviado às redações.



Citado na mesma nota, António Sampaio de Mattos, presidente da APCC, sublinha que as medidas "são resultado de uma postura de diálogo e cooperação entre os centros comerciais e os seus lojistas". O responsável destaca ainda que os associados estão conscientes da necessidade de "monitorização contínua" que a situação exige, e que será "imprescindível que, como até aqui, proprietários e gestores continuem a gerir o impacto desta crise encontrando as soluções necessárias de acordo com as características de cada Centro e cada lojista".