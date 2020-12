Luís Simões e Frutorra unem-se para crescerem no mercado dos frutos secos

A Luís Simões, operador logístico, anuncia uma parceria com a Frutorra, empresa especializada na importação, produção e comercialização de aperitivos, frutos secos e legumes.





Nesta parceira, a Luís Simões gere a cadeia de abastecimento da empresa com o objetivo de desenvolver uma operação eficiente e segura, que promova o crescimento da Frutorra no mercado português. Faz a gestão de toda a atividade logística, incluindo armazenamento, distribuição e preparação de pedidos, com uma produção de várias dezenas de milhares de caixas por mês.





O operador logístico incorporou no seu centro de Coimbra as operações desta empresa portuguesa de snacks e frutos secos, adquirida em 2018 pelo grupo Grefusa.





"Estamos muito orgulhosos de que a Frutorra, uma empresa com tão longa tradição no nosso país, tenha confiado em nós para as suas operações logísticas. Desde a entrada dos produtos no nosso armazém à sua chegada ao destino, trabalhamos com critérios máximos de eficiência e segurança, incorporando sistemas inovadores que garantem a maior rentabilidade da operação. Para nós, é uma honra acompanhar esta empresa portuguesa na sua nova estratégia de crescimento", destaca Cristina Falcão, Gestora do Centro de Operações da Luís Simões em Coimbra.