Maior acionista da Jerónimo Martins doa 2,5 milhões de euros para alojar ucranianos na Polónia

A Sociedade Francisco Manuel dos Santos, acionista maioritário do grupo Jerónimo Martins, decidiu destinar 2,5 milhões de euros para apoiar o alojamento de refugiados ucranianos na Polónia face ao "número crescente de pessoas que diariamente entram nos países vizinhos" devido à "grave situação militar e humanitária que se vive na Ucrânia".O valor, a doar à Fundação Biedronka, visa "a criação imediata de um programa de acomodação gratuita temporária para os refugiados ucranianos mais necessitados", indica a sociedade, num comunicado enviado, esta terça-feira, às redações.O donativo "vai permitir à Fundação Biedronka providenciar a emissão de vouchers de acomodação temporária em hotéis, estalagens e outras tipologias de alojamento na Polónia, que serão distribuídos por organizações de ajuda humanitária que se encontram no terreno e com quem a fundação tem estado a trabalhar no apoio aos refugiados", explica o acionista maioritário da Jerónimo Martins, dona da cadeia de supermercados Biedronka, que70% das receitas do grupo."A situação que se vive na Ucrânia representa uma das crises humanitárias mais graves das últimas décadas e a ajuda financeira é fundamental para conseguir minorar os seus impactos", diz José Soares dos Santos, presidente executivo da sociedade, assinalando que o contributo surge em resposta "ao apelo urgente de organizações que atuam na Polónia, um país onde estão centenas de milhares de refugiados, para que seja possível garantir o alojamento de alguns dos que não podem contar com apoio familiar ou de amigos, nomeadamente enquanto esperam para seguir para outros países".Este apoio soma-se à contribuição financeira no montante de 5 milhões de euros, anunciada na semana passada, que o grupo Jerónimo Martins fez a cinco organizações que trabalham no auxílio a pessoas na Ucrânia e aos refugiados (a Cruz Vermelha Polaca, a Cáritas Polaca, a Acção Humanitária Polaca, a Missão Médica Polaca e as Aldeias de Crianças SOS na Polónia).Na mesma nota, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos reforça que também a Biedronka e a Fundação Biedronka alocaram já o equivalente a aproximadamente 2 milhões de euros em apoio (alimentar e não alimentar) aos refugiados ucranianos na Polónia, implementado com organizações não-governamentais e outras instituições públicas e da sociedade civil a atuarem na fronteira entre os dois países.