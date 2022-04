Makro e Recheio limitam a compra de farinha e pão ralado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Algumas cadeias do mercado grossista, como a Makro e Recheio, estão a limitar a venda de farinha e de pão ralado. De acordo com o Jornal de Notícias estas lojas estão a aplicar um limite no número de unidades que podem ser compradas por dia e por cada cliente, devido à elevada procura destes produtos. Medida que já está a ser aplicada ao óleo alimentar.



Segundo as associações e os hipermercados, ouvidos pelo Jornal de Notícias, não há falta de stock destes produtos, mas os limites às vendas travam os açambarcamentos.



Neste momento, a Makro está a limitar a compra de farinha e óleo a cinco unidades diárias por cada cliente. Desta forma, a Makro acredita que será possível garantir a "continuidade de fornecimento ao setor profissional". Já o Recheio impõe restrições a "farinhas e pão ralado". Cada cliente pode comprar, diariamente, 75 litros de óleo por marca e a farinha a 25 quilos por marca.



Ao JN, o presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Daniel Serra, explica que esta imposição leva os empresários da restauração a "ter que comprar no mercado normal, a preços do consumidor final, o que é uma situação insustentável".

Depois da crise da pandemia, de acordo com Daniel Serra, vários empresários "têm dito que este é um dos momentos mais graves de sempre".