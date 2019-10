Mercadona abre o primeiro supermercado na cidade do Porto

A Mercadona acaba de inaugurar o sexto supermercado em Portugal e o primeiro da marca no Porto, que foi a cidade que a retalhista espanhola escolheu em 2016 para localizar os escritórios centrais e a sede da Irmãdona, a sociedade que criou em terras lusas e que já contabiliza um investimento de 260 milhões de euros.

Localizada na Rua Domingos Sequeira, nas imediações da rotunda da Boavista e junto ao interface da Casa da Música, a loja conta com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados e 150 lugares de estacionamento. Para este espaço foram criados 85 postos de trabalho, num total de 1.100 funcionários já recrutados pela marca em Portugal.

"Chegámos finalmente à cidade do Porto, onde muitos "Chefes" [clientes] nos pediram para abrir um supermercado. Esta é uma loja muito central com boa acessibilidade, numa zona onde todos os dias passam milhares de pessoas no caminho entre as suas casas e o local de trabalho. Por isso, acreditamos que é uma loja que vai acrescentar valor ao dia a dia dos portuenses", apontou Elena Aldana, diretora de Assuntos Europeus e de Relações Externas, citada numa nota de imprensa.