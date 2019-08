Mercadona começa "a cantar de galo" a 26 de setembro

Depois de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar e Maia, a um ritmo de uma por semana, em julho passado, a cadeia espanhola de supermercados Mercadona marcou para o próximo mês a abertura da sua quinta loja em Portugal, ainda na região Norte.

Com quatro lojas em funcionamento no distrito do Porto, a Mercadona agendou para 26 de setembro a inauguração da sua primeira loja no distrito de Braga, que ficará instalada no número 414 da Rua Filipa Borges.

À semelhança do que aconteceu com as outras lojas, antes da abertura da de Barcelos a empresa "vai dar início às sessões de apresentação às comunidades de vizinhos" próximas do seu novo supermercado, avança a empresa, em comunicado.

Em Barcelos, as apresentações decorrem no Hotel Bagoeira e estão programadas duas sessões por dia, com cerca de 100 participantes cada: uma de manhã, pelas 11 horas, e outra à tarde, pelas 18, com a duração de uma hora.

Depois da abertura da loja de Barcelos, a Mercadona tem prevista a inauguração, ainda este ano, de mais cinco supermercados, no Porto, Aveiro, Braga, Penafiel e em São João da Madeira.

A chegada da Mercadona a Lisboa só está prevista para 2021.

No ano 2019, a Mercadona prevê investir 100 milhões de euros no seu projeto em Portugal, aos quais se somam os mais de 160 milhões de euros investidos até à data, pelo que o investimento global do projeto da empresa deverá ultrapassará os 260 milhões de euros desde que anunciou a sua entrada em Portugal, em 2016.