Minipreço Online duplica quota de mercado

Depois de completar dois anos de atividade em junho deste ano, o Minipreço Online duplicou a sua quota de mercado para os 2,8%. Os dados são avançados pela cadeia, citando um estudo da Nielsen Homescan S12.





Segundo Pedro Devesa da Administração da DIA Portugal, em comunicado ao Negócios, os números agora apresentados "vêm confirmar a firme aposta" que a marca fez na complementaridade da oferta nas lojas físicas e plataforma online, tendo como base a premissa de que para muitos dos clientes "o comércio online constitui uma linha avançada da conveniência do processo integrado de compra", destaca.





além de duplicar a sua quota total, o Minipreço Online "foi a única insígnia a ganhar quota de lares" e a aumentar a sua penetração. "São dados extremamente animadores e que confirmam e validam o caminho que estamos a seguir nesta área", adianta o mesmo responsável.





Lançada no verão de 2020, em plena pandemia, a plataforma de comércio eletrónico do Minipreço está a caminhar para cobrir 60% da população nacional diretamente através da plataforma online em minipreço.pt e, "muito brevemente" promete uma cobertura de 100% através dos parceiros de delivery Glovo, Uber Eats e 360hyper.





No início deste mês, o grupo DIA anunciou que a Minipreço faturou menos 4,5% no primeiro semestre de 2022 face aos primeiros seis meses do ano passado, o que se traduz em vendas no valor de 283,1 milhões de euros. O grupo referiu então que a queda das vendas líquidas se deveu à redução de lojas abertas e "restrições de mobilidade e horários de funcionamento limitados devido à covid-19" no primeiro trimestre do ano.