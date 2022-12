Miss Pavlova foge do buraco do metro, desce à Ribeira do Porto e cria 12 empregos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2013, perdido o emprego numa agência de comunicação, Ana Maio decidiu mudar de vida. Meteu as mãos na massa e criou uma página no Facebook, onde passou a vender algo que confecionava e já era um sucesso entre família e os amigos: pavlovas.

Em 2015, o negócio ganhou um espaço físico na Rua do Almada, dentro da "concept store" Almada 13, tendo em março de 2020, poucos dias antes do primeiro confinamento relacionado com a covid-19, inaugurado a sua casa própria, na mesma artéria da Baixa da cidade.

20 de novembro de 2022: a pastelaria Miss Pavlova fechava as suas instalações na Rua do Almada devido às obras de construção da Linha Rosa (São Bento – Casa da Música) da Metro do Porto.

"Todos os dias perdia dinheiro. Tivemos quebras de vendas superiores a 80%", garantiu Ana Maio, na altura, em declarações à Lusa.

A empresária disse ter ficado "num buraco" no final da Rua do Almada, em que com o corte do trânsito rodoviário junto ao Banco de Portugal, "o transeunte passa e olha para baixo, para a rua vazia, para o fundo, e vê um tapume".

Entretanto, mais uma vez, nove anos depois, Ana Maio meteu as mãos na massa e deu rapidamente a volta à situação: três semanas depois, inaugurava a nova Miss Pavlova – Maison, na Ribeira do Porto, a escassas centenas de metros da primeira morada da marca.

"Apaixonei-me pela localização e arquitetura do prédio. Costumo visualizar o potencial dos espaços e este não foi exceção. Prova disso foi que apenas visitei a loja uma vez antes de fechar negócio", explica Ana Maio.

E porquê Miss Pavlova – Maison? "Maison, porque é a nossa casa e dos nossos clientes. Porque aqui vão ter uma experiência completa e vão sentir-se em casa. Além de pastelaria, vamos ter brunch já no início do próximo ano, exposições temporárias, livros, eventos, ‘workshops’ e ‘showcookings’. Maison, porque inspirei-me muito na minha viagem que fiz em maio deste ano a Paris", esclarece, realçando também a oferta de um "Pink Bar".

Localizada no número 43 do histórico edifício da Rua do Infante D. Henrique, a loja ocupa dois pisos, num total de 300 metros quadrados, onde foram investidos cerca de 250 mil euros e criados 12 postos de trabalho, adianta Ana Maio ao Negócios.

Na sua vasta oferta de produtos, a Miss Pavlova – Maison continua, obviamente, a apresentar as clássicas pavlovas (em diversos sabores e formatos), sobremesa batizada com o nome da bailarina russa Anna Pavlova.