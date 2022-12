Palanca angolana “morde” Portugal com batatas fritas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo angolano Tegma-Su marcou para a próxima segunda-feira, 12 de Dezembro, o lançamento comercial da marca de batatas fritas Palanca em Portugal, dando assim mais um passo no processo de internacionalização de um produto que começou a produzir, em Fevereiro de 2020,na sua fábrica situada na província de Malange, onde investiu seis milhões de dólares (5,7 milhões de euros).

A Tegma-Su considera que "Portugal é um grande mercado para este tipo de produtos", suportando as suas expectativas com "um estudo TGI da Marktest de 2020" que revela que "três quartos dos portugueses consomem batatas fritas de pacote e 6,4 milhões de portugueses referem ter consumido batatas fritas de pacote nos últimos 12 meses".

A marca que adoptou o nome do mais conhecido antílope de Malange apresenta-se como "uma batata focada em trazer um sabor mais natural, menos processado", garante a empresa, em comunicado.

A fábrica do grupo de António Duarte Gomes criou "mais de 100 postos de trabalho directos na província de Malange e conta com mais de 50 colaboradores na capital, Luanda", realça a Tegma-Su.

"Para além de comercializar um produto de qualidade e de referência que nos permita a exportação para diferentes mercados, queremos também ajudar a economia do nosso país em matéria de comércio e do mercado de emprego, contando a 100% com trabalhadores nacionais", enfatiza o empresário.