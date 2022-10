Angola exige mais à banca para captar investimento

Em junho deste ano, o país saiu da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional. O Banco Nacional de Angola, desde a tomada de posse de José de Lima Massano, tem apostado no saneamento do setor financeiro.

Angola exige mais à banca para captar investimento









