Pandora compra 34 lojas Visão do Tempo para ter propriedade total do negócio em Portugal

A 30 de maio, o CEO da Pandora já tinha dito que a empresa estaria interessada em comprar mais franchises.



"Portugal é um dos principais mercados da Europa Ocidental e vemos um grande potencial para fortalecer ainda mais a nossa marca e impulsionar o crescimento", disse Olivier Kessler-Gay, general manager para a Europa Ocidental da Pandora, citado no mesmo comunicado. "Gostaria de agradecer à Visão do Tempo por ter lançado a Pandora em Portugal há 16 anos e pela sua gestão dedicada desde então. A Pandora é hoje um dos principais intervenientes no sector da joalharia portuguesa e pretendemos continuar o desenvolvimento positivo."



"A forte posição de mercado de hoje é resultado do trabalho árduo das nossas equipas de distribuição e retalho e só é possível graças aos nossos clientes fiéis em todo o país. A Pandora vai agora entrar numa próxima fase em Portugal. Estou confiante que este passo vai dar marca ainda mais longe e trazer muito mais sucesso." A Pandora assumirá a propriedade das lojas a 20 de julho. A marca não divulga os detalhes financeiros do negócio. Em 2021 a Visão do Tempo alcançou mais de 24 milhões de euros em vendas.







A dinamarquesa Pandora, maior marca de jóias do mundo, anunciou esta terça-feira um acordo para comprar a totalidade da rede de 34 lojas da distribuidora e comercializadora Visão do Tempo, com o objetivo de assumir a 100% a propriedade os seus negócios em Portugal, de acordo com comunicado enviado por e-mail à Bloomberg.Há 16 anos, foi a Visão do Tempo (comércio de acessórios de moda) que introduziu a Pandora no mercado português. Este franchise opera 25 "concept stores" e 9 "shop-in-shops" no país, a maioria nas principais cidades e com localizações "premium"."A aquisição apoia a estratégia Phoenix da Pandora, que visa impulsionar o crescimento através de de várias iniciativas, incluindo a expansão estratégica da rede. Ao adquirir esta rede de lojas em Portugal, a Pandora terá também um melhor controlo do desenvolvimento de sua marca e poderá construir uma estratégia omnicanal superior e melhorar sua oferta de produtos", acrescentou a marca no mesmo comunicado.