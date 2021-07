Panificadora norte-americana Dawn Foods compra Icopa, a maior distribuidora do setor em Portugal

Michigan. Os valores da transação não foram divulgados.





A Icopa

dedica-se à preparação, comercialização, exportação, importação e distribuição de produtos e outros artigos para a Indústria Alimentar (Panificação, Pastelaria, Geladaria e canal HORECA).

A empresa foi fundada em julho de 1990 através da fusão entre as empresas António Santos Lopes, Lda e Viana & Pinheiro.

Em maio de 2006, a empresa sofreu alterações na sua estrutura societária, tendo sendo vendida a antigos sócios e colaboradores. Assim sendo, passou a ser detida em 100% por uma empresa sua associada, a Lexvipes – Produtos Alimentares, Lda, que se ocupa fundamentalmente da comercialização e distribuição de Leveduras e Sal.

Atualmente a empresa portuguesa vende a

rtigos para padaria e p

astelaria, p

apéis e embalagens e a

rtigos para decorações. A

Icopa possui uma rede de distribuição própria que cobre a totalidade do território nacional, a partir da sede em Palmela, e dispõe de delegações no Norte (Alfena) e Algarve (Loulé).





para a Europa (nomeadamente Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica e França) e para os PALOP (principalmente Angola e Cabo Verde). De acordo com o seu site, a empresa possui 4.000 clientes e um volume de negócios na ordem dos 12 milhões de euros.

A Dawn Foods, uma empresa norte-americana especializada na produção e distribuição alimentar, anunciou a compra da portuguesa Icopa, a maior distribuidora do setor em Portugal, de acordo com o comunicado divulgado pela empresa centenária com sede no"A adição dos recursos de distribuição da Icopa e dos membros da equipa permite-nos atender melhor às necessidades dos clientes de panificação nesta região", disse Carrie Jones-Barber, CEO da Dawn Foods, na mesma nota."A combinação do portefólio de ingredientes da Dawn e do portefólio de produtos de panificação da Icopa, incluindo embalagens, utensílios e suprimentos de decoração, garantirá que as padarias tenham acesso a todos os produtos e suprimentos de que precisam para ajudá-las a expandir seus negócios", pode ler-se no comunicado.Este anúncio marca a segunda aquisição da Dawn Foods este ano. A empresa adquiriu em março a JABEX, fabricante de produtos à base de frutas na Polónia.Para além do território nacional, a empresa exporta