Exportações de frutas, legumes e flores crescem 11,4% em 2023 para recorde de 2.300 milhões

As exportações nacionais de frutas, legumes, flores e plantas ornamentais bateram um novo recorde em 2023 e somaram 2.300 milhões de euros, traduzindo um aumento de 11,4%, em valor, face ao ano anterior.Em comunicado, enviado às redações, a Portugal Fresh indica que os dados, divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "estão em linha com o esperado pelo setor que, na última década, tem crescido consecutivamente nas exportações".Os números refletem "o dinamismo das empresas portuguesas e a crescente preferência dos consumidores estrangeiros", realça o presidente da Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, Gonçalo Santos Andrade.Espanha, França, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido continuam a ser os principais mercados e a União Europeia absorve 80% do valor exportado.Apesar da valorização nos mercados internacionais, 2023 foi um ano "exigente para a produção nacional" e os dados do comércio internacional refletem este contexto, já que em volume as exportações diminuíram 4,9%, fruto da quebra de produção em algumas culturas-chave provocada pela seca, salienta a Portugal Fresh.