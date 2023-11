Exportações de frutas, legumes e flores medram 10% até setembro

Leia Também Fruta e legumes ganham terreno nas exportações

As exportações de frutas, legumes e flores cresceram 10% nos primeiros nove meses do ano para 1.653 milhões de euros, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) compilados pela Portugal Fresh.O maior aumento foi registado na categoria de hortícolas com as vendas ao exterior a subirem 32% face ao mesmo período de 2022, para 372 milhões de euros.Já as exportações de fruta - a categoria de produto mais vendida nos mercados internacionais - somaram perto de 695 milhões de euros, refletindo um crescimento de 1%.Em volume, as exportações de frutas, legumes e flores diminuíram 8,9% para 1.269 milhões de quilos. A exceção foram os hortícolas que aumentaram as quantidades comercializadas para o estrangeiro em 15,6%."As exportações entre janeiro e setembro refletem mais de uma década de investimento em promoção internacional, em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Mas para manter o bom ritmo de exportação, é preciso estratégia política de investimento em reformas estruturais. Reforçamos a necessidade urgente de apostar nos recursos hídricos, promovendo uma gestão adequada da água. Sem esta prioridade, dificilmente conseguimos superar metas e ganhar maior competitividade", diz o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade.A Portugal Fresh - Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal - estima que as as exportações de frutas, legumes e flores atinjam os 2.200 milhões de euros em 2023.A associação tem em curso um projeto conjunto de internacionalização para 2023-2025 que prevê a realização de missões empresariais e ações de prospeção em quatro novos mercados, a participação em seis feiras internacionais, e iniciativas de promoção para acelerar a presença internacional do setor.Apoiado pelo Portugal 2030 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, o projeto prevê um investimento global de 1.561.663 euros, financiado em 48,8% pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O objetivo da Portugal Fresh é reforçar a competitividade das empresas nos mercados internacionais e atingir os 2.500 milhões de euros de exportações de frutas, legumes e flores em 2030.