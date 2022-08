Primark lança-se no mercado de roupa em segunda mão

Numa altura em que a sustentabilidade, a crise energética e a luta contra o desperdício e poluição são temas incontornáveis na economia, muito se tem falado sobre o papel das retalhistas de "fast fashion", que produzem novas linhas de coleções em curtos períodos de tempo, incentivando ao consumo rápido e constante de roupa.





A Primark, uma das maiores e mais populares cadeias da Europa, é uma das retalhistas que tem apostado recentemente num maior investimento na sustentabilidade: em maio deste ano, a marca comprometeu-se a expandir em 80% o seu Programa de Algodão Sustentável, com o objetivo de promover uma agricultura mais sustentável até 2023 e utilizar algodão orgânico, reciclado ou proveniente do Programa Algodão Sustentável em todas as suas roupas, até 2027.





Agora, a cadeia anunciou uma parceria que vai permitir aos consumidores a oportunidade de comprar roupa vintage dentro das suas maiores lojas: com peças em segunda mão da marca Primark e também de outras marcas, da Levis à Nike, da Dr Martens à Tommy Hilfiger e Converse. É também possível encontrar roupas dos anos 70, 80 e 90, sem marca definida.





Segundo vários meios britânicos, é precisamente no Reino Unido que se desenrolará numa primeira fase esta novidade: as "flagship stores" de Birmingham e Manchester são as primeiras a receber estes espaços delimitados, com roupa vintage a preços acessíveis.





A nova linha, criada em parceria com a Vintage Wholesale Company, chama-se "WornWell" e segundo a Primark pretende garantir que as roupas sejam "amadas por mais tempo e mantidas em circulação", aproveitando também o claro crescimento do mercado de roupa em segunda mão.