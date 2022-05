Primark quer duplicar para 60% algodão orgânico nas suas coleções até 2025

Leia Também Portugal tem menos produção biológica mas utiliza menos fertilizantes

A Primark anunciou esta sexta-feira que vai expandir em 80% o seu Programa de Algodão Sustentável, com o objetivo de formar mais 275 mil produtores de algodão ao longo dos próximos três anos. O objetivo é promover uma agricultura mais sustentável até 2023. A marca quer utilizar algodão orgânico, reciclado ou proveniente do Programa Algodão Sustentável em todas as suas roupas, até 2027.Até agora, a marca já formou 150 mil agricultores na Índia, Bangladesh e Paquistão (80% dos quais mulheres), para reduzir a utilização de fertilizantes químicos e pesticidas e de água.Neste momento, cerca de 27% do vestuário de algodão da Primark provém do Programa de Algodão Sustentável, que é rastreado desde o campo até à fábrica, através de técnicas de ciência forense. Esta nova expansão do programa vai pemitir aumentar a quantidade de algodão sustentável disponível em 60%.Tudo começou em 2013, com um programa piloto na Índia, numa parceria da Primark com a Cotton Connect e com a organização Self-Employed Women’s Association.Os agricultores do programa utilizam menos 40% de pesticidas e fertilizantes químicos e menos 10% de água, com um aumento de 14% no rendimento e crescimento de 200% nos seus lucros.No futuro, diz a Primark, o programa vai centrar-se no restabelecimento da biodiversidade com 100% dos agricultores do programa a adotarem práticas mais regenerativas, até 2030."Mais de metade das nossas roupas são produzidas com algodão pelo que, ao aumentar o número de agricultores, vamos poder cumprir o nosso compromisso de que todo o algodão utilizado na roupa Primark será orgânico, reciclado ou do nosso programa até 2027", disse em comunicado Lynne Walker, diretora da Primark Cares.