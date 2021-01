Shoppings podem ter de devolver rendas a lojistas

Os lojistas de centros comerciais que pagaram rendas entre março e julho de 2020 podem vir a ser ressarcidos desses valores. Em causa está a aplicação da lei que determina o dia 13 de março como a data de entrada em vigor do regime que isenta as lojas do pagamento da componente fixa da renda. Mesmo que tenham chegado a um acordo com os centros para a redução do valor das rendas durante esses meses, os lojistas podem vir a invocar o regime mais favorá

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...