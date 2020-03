Sonae fechou lojas Zippy, Salsa, Mo e Sport Zone mesmo sem ok da Sierra

Só esta segunda-feira, 16 de março, é que a Sonae Sierra, gestora de 13 centros comerciais em Portugal, entre os quais o Colombo e o NorteShopping, decidiu dar aos seus lojistas a possibilidade de encerrarem as suas lojas caso não tenham condições para as manter, sem sofrerem penalizações.

Mas já ontem, sem a concordância da Sonae Sierra, outro ramo do grupo da Maia – a Sonae Fashion, que gere os negócios da moda, deu ordens para que as suas lojas das marcas Zippy, Salsa e Mo, fechassem pelas 19 horas, e permanecessem fechadas por tempo indeterminado, devido à pandemia da covid-19, sabe o Negócios.

Também o Iberian Sports Retail Group (ISRG), uma "joint-venture" da Sonae com a JD Sports e na qual o grupo português detém 30%, mandou fechar todas as lojas Sport Zone.

No total, foram encerradas perto de 100 lojas das quatro insígnias.





Nos primeiros nove meses de 2019, a Sonae Fashion registou um volume de negócios de 282 milhões, mais 10 milhões do que no mesmo período do ano anterior, com todas as marcas a crescer no "e-commerce", em especial a Mo e a Zippy, com aumentos de 45% e 62%, respectivamente.