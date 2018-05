Sonae sobe quase 4% após resultados que agradaram aos analistas

Na primeira sessão após a apresentação de resultados, a Sonae já chegou a valorizar 3,84% para os 1,191 euros, colocando os títulos em máximos do mês de Março. Segue agora com uma subida de 2,09% para 1,171 euros.



Esta quarta-feira, já após o fecho, a Sonae revelou lucros de 20 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, que comparam com os 8 milhões do mesmo período do ano passado: uma subida de 138%. Os lucros ficam assim acima das expectativas dos analistas do BPI, que apontavam para um aumento de 77% do resultado líquido.





No comentário após a publicação dos resultados, os analistas deste banco de investimento descrevem-nos como "sólidos". Para os analistas, a evolução nas áreas principais de actividade dá "boas indicações" acerca da posição da Sonae.





Notam ainda uma inversão na evolução das margens, que eram até agora um dos pontos mais negativos da perspectiva do banco de investimento. A "evolução positiva" das margens de EBITDA também é digna de nota da parte do CaixaBI. Estas aumentaram em todos os segmentos, com variações entre os 9 e os 89 pontos base.