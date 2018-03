Sonae tem 150 empregos para oferecer no Algarve

A dona do Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Well’s tem 150 vagas para preencher no Algarve. Os candidatos terão que se inscrever numa das lojas destas insígnias na região no dia 19 de Abril.

A Sonae MC vai promover a 19 de Abril o "Dia D’Emprego" nas suas lojas do Algarve, a partir das 10 horas, com a abertura de candidaturas para o preenchimento de mais de 150 vagas disponíveis para as suas unidades na região do Continente, Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Well’s.

Nesse dia, os interessados têm apenas que se dirigir a uma dessas lojas (em Albufeira, Faro, Guia, Lagos, Loulé, Portimão, Quarteira, Silves e Tavira) e inscrever-se no programa de recrutamento através do preenchimento de um boletim de candidatura e agendar a entrevista presencial, "que pode, até, acontecer no próprio dia", adianta a Sonae MC, em comunicado.